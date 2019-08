Cassa Rurale, amichevole con Cantù

Bergamo Basket contro Bernareggio Test affidabili per Bergamo e Cassa Rurale (ex Remer) sabato 31 agosto dopo quindici giorni di preparazione al campionato di serie A2 che prenderà il via il 6 ottobre.

La formazione cittadina si misurerà a Bernareggio (ore 18) contro il quintetto locale militante in cadetteria. Occhi puntati sugli stranieri Lautier (inglese) e lo statunitense Carroll, entrambi alla prima esperienza col basket europeo. Nell’insieme sarà bene testare come capitan Bozzetto e compagni (età media intorno ai 22 anni) avranno sin qui progredito sotto le esperte cure di coach Marco Calvani ingaggiato in estate per sostituire Sandro Dell’Agnello che ha optato per la panchina dell’ambizioso Forlì. Lo stesso allenatore romano si è detto soddisfatto per l’impegno in palestra delle pedine a disposizione che dalla prossima settimane effettueranno le sedute giornaliere al PalaAgnelli di piazzale Tiraboschi.

Sicuramente più impegnativa l’amichevole della Cassa Rurale con la titolata Cantù (A1). Palla a 2 alle 20,30 a Castelletto Ticino nell’ambito del Trofeo Luciano Giani. La vincente affronterà il giorno successivo chi prevarrà tra Milano e Casalmonferrato. La squadra trevigliese è al secondo collaudo dopo la partita disputata a metà settimana e naturalmente persa, con Milano. A Castelletto dovrebbe essere di nuovo disponibile watusso Borra sempre che non accusi più i precedenti malanni.

