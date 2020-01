Castagne in dubbio contro la Spal

Gomez recuperato: in campo lunedì Allenamento differenziato per Castagne nel pomeriggio di sabato 19 gennaio a Zingonia. Il centrocampista belga ha ancora acciacchi da smaltire per cui il suo impiego nella sfida di lunedì sera a Bergamo con il fanalino di coda Spal è abbastanza problematico.

Nessun problema, invece, per Papu Gomez che non lamenta più il dolore alla caviglia. Oltre a Castagne, mister Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Hateboer. In attacco dubbio Muriel-Zapata, mentre in difesa Caldara, dopo l’esordio di metà settimana in Coppa Italia, dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto tutti gli altri titolari sono abili e arruolati. Domenica pomeriggio seduta di rifinitura a porte chiuse, in attesa del match a Bergamo alle 20.30 di lunedì 20 gennaio.

