«C’è rabbia per le occasioni sprecate». Gasperini deluso dopo il pari con la Roma Le parole del tecnico orobico alla fine della gara.

«C’è rabbia, soprattutto per le occasioni sprecate. Per 70’ abbiamo condotto bene la partita, poi con l’espulsione di Gosens la gara si è complicata. Il doppio giallo? Non l’ho vista, ci sono stati un pò di cartellini e c’è sempre qualche rischio». Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio della sua Atalanta sul campo della Roma per 1-1.

La squadra bergamasca domina per 70’ ma viene raggiunta dopo l’espulsione di Gosens. Ma Gasperini prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: «Tra domani e dopodomani potremo rivalutare questo punto: probabilmente avremmo firmato di fare 4 punti tra Juventus e Roma. Ma dovevamo chiuderla prima».

Il calendario mette l’Atalanta di fronte a Bologna, Sassuolo e Parma oltre a Benevento e Genoa. Ma il tecnico non si fida: «Ogni partita ha una sua storia, basta guardare quella di oggi - ha detto ai microfoni di Dazn - Non avremmo mai pensato di rischiare di perderla nel finale. Ogni gara va giocata e interpretata, la prestazione è stata buona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA