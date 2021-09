Champions, Gasperini: «Villarreal forte, girone difficile: daremo il massimo» Champions League 2021-2022, Gruppo F: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida d’esordio Villarreal-Atalanta, martedì 14 settembre alle 21.

«Il Villarreal ha un grandissimo allenatore e sa giocare in tanti modi, sa cambiare faccia. Ha vinto l’Europa League e ha giocato alla grande anche col Chelsea in Supercoppa». Lo ha detto Gasperini ai microfoni di Sky dall’Estadio de la Ceramica, alla vigilia della sfida Champions di martedì 14 settembre: «Per noi affrontare questa manifestazione è un onore e il nostro obiettivo è limitare le altre squadre, misurandoci come sempre con grande umiltà - il suo pensiero -. Non è affatto un girone morbido, lo Young Boys ha già dati dispiaceri alle italiane. Bisogna fare punti su tutti i campi». Sulla partenza ad handicap in serie A, Gasperini si mostra ottimista: «Non ci è mancata la brillantezza, sabato scorso il risultato è stato dettato da episodi sui quali ci attendiamo risposte per sapere come comportarci in futuro. Dobbiamo prendere spunto dalle giornate non fortunate come quella contro la Fiorentina, sapendo che poter disputare la Champions per il terzo anno di fila è una fortuna e una grandissima motivazione».

«Conosciamo il valore del Villarreal e sappiamo quanto sia forte in casa - ha aggiunto il tecnico nerazzurro -. Abbiamo sempre lo stesso entusiasmo, il girone è difficile, c’è voglia di fare, di stare in campo e di imparare. L’esordio di Zagabria nel 2019 fu doloroso, ma da lì abbiamo fatto tanta strada e cose egregie nonostante qualche scoppola».

«Nel nostro girone ci sono Manchester United, Villarreal, ma anche lo Young Boys. È un gruppo ancor più difficile rispetto agli anni passati, per riuscire a superare il turno dobbiamo fare qualcosa di speciale, gli avversari sono di alto spessore», ha detto ancora Gasperini. «Si presentano da soli, hanno vinto meritatamente l’Europa League. Hanno giocato un’ottima gara contro il Chelsea, in finale di Europa League. È ad un alto livello europeo da tantissimi anni, si presentano con grandi credenziali. È una squadra che si è ulteriormente rinforzata. Ho visto poche partite, incontriamo una squadra molto forte, sanno giocare in molti modi. Servirà una grandissima prestazione per fare risultato qui».

La prima partita della fase a gironi di Champions League con l’Atalanta impegnata in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal sarà al centro anche della programmazione serale dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming qui). Calcio d’inizio già alle ore 19 con la trasmissione «Diretta Stadio Champions League», poi il consueto spazio del telegiornale alle ore 19.30 e a seguire alle ore 20 la lunga serata dedicata alla squadra nerazzurra. Nello studio condotto da Giorgio Bardaglio ci saranno il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, Mariachiara Rossi, Michela Macalli e Carlo Canavesi che si occuperà del racconto della gara minuto per minuto, oltre ad un’ampia pagina dopopartita fino a mezzanotte con i collegamenti con l’inviato Matteo De Sanctis dall’esterno dell’Estadio de la Ceramica. Per i telespettatori possibilità di intervenire con messaggi sull’Atalanta via sms al 335.6969423. Mercoledì, infine, in diretta dalle ore 20.50 l’analisi finale di «TuttoAtalanta Champions League», sempre su Bergamo Tv.

