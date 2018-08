Che festa per il Papu a Sarajevo

La dedica per il terzo figlio in arrivo Durante la partita Gomez ha dedicato un gol alla moglie Linda annunciando così l’arrivo del terzo figlio: sarà un maschietto.

Nella notte magica di Sarajevo, il Papu ha avuto un pensiero speciale per la moglie Linda Raff e ha annunciato, a suo modo, l’arrivo del terzo figlio in casa Gomez. Quella di giovedì 2 luglio è stata una notte magica per l’Atalanta che prosegue la sua corsa verso l’Europa League. E una notte magica anche per Gomez che ha segnato la doppietta che ha dato la carica ai nerazzurri oltre a rendersi protagonista di numerose azioni gol a Sarajevo. Durante la partita ha voluto dedicare un gol alla moglie Linda Raff mettendosi il pallone sotto la maglia numero 10 e mimando il pancione. Un gesto inequivocabile poi confermato a fine partita ai microfoni di Sky. La coppia argentina, che ha già due bambini, è in attesa del terzo figlio. «Mia moglie Linda è incinta - ha detto ai microfoni di Sky –, stiamo aspettando un maschio, volevo dedicarle un gol». E oggi Linda Raff, architetto, ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto col pancione.

