Chievo-Atalanta 1-5 - La cronaca

Tripletta di Ilicic, gioia anche per Gosens Alle 15 segui qui la diretta di Chievo- Atalanta. I nerazzurri cercano il riscatto dopo un deludente avvio di campionato ma di fronte c’è la squadra veneta ansiosa di lasciare l’ultimo posto della graduatoria.

È la partita della verità. L’Atalanta affronta il Chievo a Verona con un unico obiettivo: lasciare le zone basse della classifica con tre punti. I padroni di casa sono ultimi in classifica, con la necessità di riscattare un inizio di campionato disastroso. E a proposito di riscatto sulla panchina clivense c’è Ventura, che ritorna ad allenare la mancata qualificazione mondiale dell’Italia. La novità di giornata per l’Atalanta è tutta in attacco: in campo Barrow, fuori Zapata. A fianco del gambiano il Papu Gomez e Ilicic.

SECONDO TEMPO

45’ - Niente recupero, la partita finisce qui.

39’ - Fallo di Gollini su Meggiorini. Rigore per il Chievo: Birsa sul dischetto non sbaglia.

35’ - Fuori Barrow, dentro Rigoni.

33’ - Punizione di Birsa, il palo salva Gollini.

28’ - Fuori Freuler, dentro Zapata.

27’ - CHE GOL HA FATTO GOSENS? L’esterno ruba palla, punta l’uomo, se ne va sulla sinistra e fa partire un sinistro imparabile. Gran gol.

15’ - Esce Ilicic, entra Pasalic.

8’ - ANCORA LUI!!! TRIPLETTA DI ILICIC! Azione da manuale del calcio, assist perfetto per Ilicic che di fronte a Sorrentino non sbaglia. Splendida tripletta per lui.

6’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DI ILICIC!! Ancora un sinistro letale per lo sloveno che mette a segno a una splendida doppietta.

1’ - Iniziato il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

46’ - Concluso il primo tempo. Chievo-Atalanta 0-2.

44’ - Barrow smarcato sulla sinistra fa partire un gran sinistro respinto con i pugni da Sorrentino.

41’ - Punizione di Ilicic dal limite dell’area, palla alta di poco.

39’ - Fallaccio di Barba su Gomez: doppio giallo ed espulsione per il giocatore del Chievo.

28’ - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Ilicic raddoppia con una magia da fuori area. Sinistro potente e preciso dello sloveno.

25’ - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL’ATALANTA!! Azione di Ilicic sulla destra, ubriaca un difensore, crossa al centro, palla respinta e de Roon da fuori area fa partire un missile che si insacca.

13’ - Gol dell’Atalanta, anzi no. Bellissima azione nerazzurra, Ilicic pescato davanti al portiere non sbaglia, ma si alza la bandierina dell’assistente dell’arbitro.

11’ - Occasione per de Roon che calcia male da ottima posizione.

2’ - Barrow per Gomez che all’interno dell’area fa partire un bel destro alto di poco.

2’ - Bel cross di Gosens dalla sinistra, Sorrentino si allunga e ferma l’azione.

1’ - Partiti!

Chievo: Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Jaroszynski; Birsa; Stepinski, Pucciarelli. Allenatore: Gian Piero Ventura.

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, De Roon, Freuler, Hateboer, Ilicic, Barrow, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

