C.J. Kupec, dopo 40 anni torna a Bergamo: portò l’Alpe in A1

Torna dopo 40 anni a Bergamo, C.J. Kupec, indelebile campione baskettaro che nel 1983 con il connazionale statunitense Chuk Jura, fu tra i maggiori artefici della scalata in serie A1 dell’ Alpe Sav del compianto presidentissimo Dante Signorelli. Oggi settantenne in smaglianti condizioni fisiche, Sigei verrà festeggiato dagli ex compagni di quella indelebile squadra in aggiunta a Pierluigi Marzorati e Antonello Riva con i quali giocò nella blasonata Cantù.

A organizzare l’evento Franco Meneghel che sempre di quell’ Alpe fu il capitano per eccellenza. L’appuntamento è per la serata di martedì 4 luglio al ristorante «Da Carlo» in centro a Bergamo. Da ricordare che Kupec, che aveva militato con i Lakers in Nba, prima dell’arrivo a Bergamo aveva primeggiato nell’ Olimpia Milano di Dan Peterson e nel Cantù.

Anche nel nostro Palazzetto dello sport di via Pitentino il ragazzo di due metri dall mano molto educata aveva incantato gli spettatori con le sue «bombe» e con i preziosi assist regalati a Jura. All’appello di martedì risponderanno tutti i componenti della ex Alpe: oltre all’immancabile Meneghel, ci saranno Natalini, Giommi, Poletti, Cappelletti, Carera, Signorelli e Sciarappa, Donadoni e Marini. Non mancheranno anche il vice allenatore Blasizza, il massaggiatore Fumagalli, il dirigente Bianchi e il segretario Pesenti.