Clusone, fin sui tetti per vedere l’Atalanta

Ovazione per l’esordio di Muriel-Foto/Video Oltre 2500 tifosi giunti a Clusone per assistere alla prima amichevole della nuova Atalanta, vittoria 5 a 1 sul Clusone, esordio con abbraccio caloroso dei tifosi anche per Luis Muriel in campo nel secondo tempo per una trentina di minuti.

Vittoria scontata, esordio ovviamente positivo contro una selezione di dilettanti, ma soprattutto l’inaspettato ingresso in campo di Muriel. É il 13’ della ripresa dell’esordio stagionale a Clusone per l’Atalanta nel match vinto 5-1 contro la Rappresentativa locale: l’attaccante colombiano brucia le tappe e si presenta già in campo alla prima dell’anno.

Come ha confermato poi nell’intervista post partita mister Gian Piero Gasperini, Muriel ha lavorato sodo nelle settimane a casa, accompagnato anche dallo staff Atalanta, il recupero è stato solo di 4 settimane e l’infortunio meno grave del previsto.

In attesa dell’arrivo di Zapata e anche del difensore Mancini, l’Atalanta ha la sua punta, ma a fare la differenza nel primo test dell’anno, alla presenza del Presidente Antonio Percassi, dell’ad Luca e del dirigente Roberto Spagnolo, sono stati il capitano Papu Gomez e gli attaccanti africani, i gambiani Barrow e Colley e l’ivoriano Traore. Tutto esaurito a Clusone, con gli organizzatori costretti a chiudere l’ingresso alla tribuna ormai piena per motivi di sicurezza già una mezz’ora prima del fischio d’inizio.

Nel primo tempo il trio d’attacco è quello più efficace, con Barrow in grande spolvero e bravo a portare i nerazzurri in vantaggio al 10’ dopo un tiro alto del Papu Gomez all’8’. Al 13’ c’è il pareggio inaspettato dei seriani: dagli undici metri Borlini spiazza Rossi dopo un fallo in area di Pessina su Carobbio. L’Atalanta batte il centrocampo, Papu Gomez si lancia all’attacco e dopo uno spunto personale la mette sul secondo palo. Il 3-1 è realizzato ancora da Barrow, che da destra si accentra e fulmina il portiere seriano. C’è gloria anche per il giovane Colley al 31’, bravo a metterla nel sacco su assist di Ibanez. Nella ripresa, prima dell’ingresso dei pezzi da novanta, arriva il 5-1 finale di Traore al 10’, un gol facile da due passi. Guarda il gol di Barrow.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Atalanta primo tempo

Rossi; Ibanez; Palomino, Masiello; Gosens, Da Riva, Pessina, Reca; Colley, Barrow, Gomez.

Atalanta secondo tempo

Sportiello; Ibanez (13’ st Toloi), Djimsiti, Masiello (13’ De Roon); Gosens (13’ Hateboer), Da Riva (13’ Freuler), Pessina (13’ st Pasalic), Reca (13’ Castagne); Cambiaghi (13’ Ilicic), Traore, Gomez (13’ Muriel).

