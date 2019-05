Clusone in fermento

C’è il ritiro dell’Atalanta a luglio Previsti 2 Store e una mini-Camminata. Nascerà un Club Amici che convocherà tutti quelli attivi. Al campo nuova palestra e un campo a nove in sintetico.

La data ufficiale d’inizio ritiro precampionato non c’è ancora (probabilmente il weekend di metà luglio), ma già la sede di Clusone rappresenta una novità per i tifosi nerazzurri. Anche se la tradizionale amichevole estiva nella città natale del presidente Antonio Percassi non era mai mancata.

Il capoluogo dell’Alta Val Seriana si prepara quindi ad abbracciare i supporter atalantini che si risparmieranno qualche chilometro di strada (e di code) rispetto a Rovetta, storico appuntamento per oltre un decennio, mentre l’alloggio della squadra sarà ancora al Grand Hotel Presolana di Castione con i soliti spostamenti con i pullmini per gli allenamenti. Il centro sportivo di via San Lucio diventerà l’ombelico del mondo per due settimane, anzi di più visto che poi arriverà la Primavera.

È stata completata in questi giorni la struttura polifunzionale nuova di zecca che, sul lato di via Don Bepo Vavassori, ospiterà la palestra di Gomez e compagni con tutti gli specifici macchinari provenienti dal quartier generale di Zingonia. Entro fine giugno sarà pronto anche il campo a nove in erba sintetica che sarà un’utile alternativa utile al campo principale. Da un mese si è già trasferito accanto all’ingresso dell’impianto anche il prefabbricato dell’Atalanta Store, pronto a riaprire i battenti. E non sarà l’unico: nel centro storico di Clusone aprirà, infatti, un altro punto vendita, mentre le vetrine dei negozi si coloreranno di nerazzurro così come le vie principali, con tanto di concorso a premi per i commercianti.

Non solo strutture, ma anche avvenimenti: sono allo studio percorsi turistici, culturali e gastronomici per consentire ai tifosi di ingannare l’attesa di allenamenti e amichevoli facendo due passi alla scoperta, per esempio, dell’orologio planetario Fanzago (candidato come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco), oppure della vicina pista ciclopedonale.

Sempre a Clusone, per l’occasione nascerà una nuova sezione del Club Amici dell’Atalanta voluta in prima persona dal sindaco Paolo Olini: nel corso del ritiro sarà organizzata una serata conviviale per tutti i Club e anche una piccola Camminata Nerazzurra versione seriana per bambini e famiglie. Per chi ama l’Atalanta, ma anche musica e divertimento, è già in calendario per il 16 luglio un concerto del Vava.

E altre iniziative sono in fase di definizione. Le idee e la fantasia non mancano, Clusone vuole celebrare l’arrivo dell’Atalanta e dei tifosi proponendo un ritiro da Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA