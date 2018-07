Con sabato finisce il ritiro a Rovetta

L’Atalanta torna ad allenarsi a Zingonia Una info utile per i tanti tifosi che hanno programmato una gita a Rovetta per vedere l’Atalanta al lavoro. Il ritiro della squadra allenata da mister Gasperini termina in anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

L’Atalanta si è allenata venerdì 20 luglio in Val Seriana e anche sabato mattina lavorerà a Rovetta, ma a porte chiuse. Poi la partenza per Bergamo con il Trofeo Bortolotti in programma. La squadra resterà quindi a Zingonia e già domenica sarà in campo ma ancora non si hanno informazioni se gli allenamenti saranno a porte aperte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA