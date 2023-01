Conti-Macii, profumo di medaglia europea. Al comando dopo il programma corto

L’appuntamento è alle 20,46 ora italiana e in diretta tv su RaiSport ed Eurosport: alla Metro Arena di Espoo, i n Finlandia, il binomio dell’IceLab è al comando dopo il programma corto e giovedì punterà a confermare la sua leadership nel programma libero. Al momento Conti e Macii nel primo atto, sulle note di Oblivion di Mina, hanno conquistato 70,45 punti (39,59 di elementi tecnici +30,86 di component), ed è il loro nuovo primato personale, più dei tedeschi Hocke-Kunkel (67,08 , pure loro si allenano nella nostra città…) e della seconda coppia teutonica formata da Efimova e Blommaert (62,77).

Ghilardi e Ambrosini sono quinti

Alle 19,05 (con diretta su RaiSport e EuroSport) a tornare sul ghiaccio sarà anche il tandem delle Fiamme Azzurre formato da Rebecca Ghilardi (23enne di Pedrengo) e Filippo Ambrosini, quinti (59,48, sulle note di un Medley dei Queen) con rammarico di non aver mostrato il proprio effettivo potenziale. La caduta di lui, sulla sequenza di passi, è lo specchio di una prova stregata, da trasformare in voglia di rivincita in un «free» senza più nulla da perdere.