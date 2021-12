Coppa del mondo di snowboardcross, vittoria di Michela Moioli nella gara a squadre La campionessa di Alzano ha chiuso la gara sul gradino più alto del podio in coppia con Lorenzo Sommariva

Pronto riscatto per la squadra italiana di snowboardcross nella prima prova a squadre stagionale, nella tappa di Coppa del mondo in programma a Montafon, in Austria nella giornata di sabato 11 dicembre. Dopo i mancati podi nella prima giornata di gare, con l’infortunio occorso a Omar Visintin, l a coppia formata dalla bergamasca Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si è presa di forza uno straordinario successo. I due azzurri, che hanno letteralmente fatto il vuoto dietro a loro in ogni turno di gara, hanno poi dominato la finale con Sommariva, capace di staccare di guadagnare più di un secondo di margine, e Moioli abilissima a gestire al meglio l’ampio vantaggio. Alle spalle del duo italiano la Repubblica Ceca con Jan Kubicik ed Eva Samkova, mentre in terza piazza la Francia con Quentin Sodogas e Chloe Trespeuch. In gara anche la coppia formata da Tommaso Leoni e Sofia Belingheri: i due atleti sono arrivati fino alla small final, collezionando il settimo posto finale.

