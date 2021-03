Corner sbarca su Instagram

E i tifosi ora hanno il «club» Il profilo Instagram social @corner_atalanta si affianca al gruppo Facebook. E su Clubhouse, il nostro club si chiama «L’angolo dell’Atalanta». Abbonamenti, le offerte regalo per la festa del papà.

La comunità di Corner cresce. Cresce su Facebook, prima di tutto: il gruppo ha ormai superato i 3.300 membri, un numero in aumento costante. Discussioni, analisi, confronti. Con la passione per l’Atalanta al centro. Le iniziative, però, si moltiplicano. Da oggi, Corner ha anche una pagina Instagram, per essere ancora più vicini ai tifosi nerazzurri: le migliori fotografie, del presente e del passato, grazie all’archivio infinito de L’Eco di Bergamo. Poi i numeri, da cui non si può prescindere, con pillole statistiche quotidiane. Classifiche, per capire dove l’Atalanta e i suoi giocatori fanno meglio o peggio rispetto agli avversari. E anche qualche anticipazione dei lavori di analisi che ogni giorno trovate su Corner, con infografiche che aiutano a comprendere più a fondo il rendimento della squadra di Gasperini. Trovare la pagina è semplicissimo, basta cercare su Instagram la pagina @corner_atalanta . L’angolo dell’Atalanta, ora su una nuova piattaforma.

E a proposito di nuove piattaforme, le novità riguardano anche Clubhouse. Da qualche settimana, procede l’esperimento di Corner per aprire ai tifosi nerazzurri il dibattito nel post partita. I partecipanti al dibattito aumentano, settimana dopo settimana, e da qualche giorno nell’app che sta rivoluzionando la comunicazione online trovate il nostro club: si chiama - non certo a caso - «L’angolo dell’Atalanta» e basta un clic per restare sempre aggiornati sulle iniziative che verranno organizzato. Al momento, il ritrovo è circa un’ora dopo la fine della partita, al termine della puntata di Diretta Stadio su Bergamo Tv, per una chiacchierata tutti insieme. Ma ci sono altri appuntamenti, come quello organizzato in compagnia di Gianluca Besana, per parlare del rapporto tra pagelle e match analysis, oppure il prepartita della sfida d’andata contro il Real Madrid, per condividere insieme l’ansia verso il fischio d’inizio.

Il «club» di Clubhouse

Un impegno sempre maggiore, per ricordare che Corner non è solo un giornale online, non è solo un progetto de L’Eco di Bergamo. Corner è soprattutto una comunità di tifosi dove si discute di Atalanta, rispettando l’opinione di tutti, sapendo che ognuno può vedere il calcio in modo diverso. Questo, nel gruppo Facebook, avviene da anni, quotidianamente. Con un’evoluzione costante, che ora tocca Instagram e Clubhouse, ma non è certo destinata a fermarsi. Per essere sempre più vicini ai tifosi dell’Atalanta, che amano andare oltre un semplice racconto, che amano sapere tutto sulla squadra di Gasperini.

Gli approfondimenti di oggi

Intanto, oggi su Corner altri due approfondimenti esclusivi per gli abbonati. Alle 6, Carlo Canavesi indaga sui gol impossibili di Muriel, paragonando il grado di difficoltà delle sue reti con quello dei concorrenti nella classifica marcatori (al netto dei rigori). Alle 11, invece, testa al Real Madrid: Morgan Guida racconta la storia di Mendy, ossia il giocatore che ha «castigato» l’Atalanta nel finale della partita d’andata.

Ricordiamo che per abbonarsi a Corner è sufficiente cliccare la pagina scopricorner.ecodibergamo.it e scegliere la formula che si preferisce: 38,5 euro per l’annuale o 3,5 per il mensile.

Ma in questi giorni sono attive anche due offerte dedicate alla festa del papà: fino al 22 marzo si può regalare Corner e la versione pdf de L’Eco per 6 mesi a soli 46 euro, con un risparmio di 27 euro. Questa offerta non prevede il rinnovo automatico. La proposta a rinnovo automatico è invece su base settimanale: si può acquistare l’abbonamento a L’Eco digitale più Corner a 1 euro a settimana per 6 settimane. Si trova tutto all’indirizzo https://lp.ecodibergamo.it/festadelpapa2021.

Carlo Canavesi Bergamasco, classe 1997. Racconto l’Atalanta, sognavo di farlo già da bambino. Amo le statistiche e il modo in cui stanno cambiando il calcio. Oltre a Corner, mi trovate tutte le domeniche su Bergamo TV.

