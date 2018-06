(Foto by foto Magni/afb)

Costanzi: «Barrow in prima squadra

per l’Atalanta è come uno scudetto» Il responsabile del settore giovanile nerazzurro Maurizio Costanzi: «Tutte le nostre squadre sono alle finali tricolori, è un obiettivo raggiunto. Ma ne abbiamo di più importanti».

Il dirigente si sofferma sui successi delle varie squadre, ma non dimentica i mai principi più importanti che da sempre sono alla base del vivaio atalantino: «Quest’anno siamo alle finali, magari nessuna squadra arriverà in fondo. Ma Barrow da Gasperini è il nostro scudetto più importante. La nostra forza è non fare fretta a chi deve crescere e offrire a tutti la possibilità di maturare»

Costanzi aggiunge: «Ci proponiamo con lo stile Atalanta, portiamo le famiglie a Zingonia, almeno capiscono cosa siamo. E da dicembre avremo anche la nostra nuova sede. L’Atalanta offre questo, poi decidono le famiglie».

