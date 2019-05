Da Bergamo a Clusone, tifo in piazza

Maxi schermi per l’Atalanta - Ecco dove L’Olimpico di Roma si moltiplicherà mercoledì sera, in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.

La città e diversi paesi della provincia si sono mobilitati per allestire maxi schermi davanti ai quali radunare i tifosi affinché possano condividere le emozioni di un momento che non capita tutti i giorni nella vita, considerato che la prima e l’ultima volta che l’Atalanta ha vinto la Coppa Italia risale al 1963. Sperando che la serata finisca in gloria e con una festa che si propaghi di campanile in campanile.

A Bergamo i ritrovi sono in piazza Matteotti, a cura dell’Amministrazione comunale, e all’Edonè di Redona.

In provincia le segnalazioni finora raccolte parlano di maxischermi a Clusone in piazza dell’Orologio, a Sant’Omobono in piazza Nani Frosio (anche in questi casi organizzati dal Comune) e ad Almenno San Bartolomeo, dove la Pro Loco ha allestito la visone della partita al Museo del Falegname Tino Sana (con estrazione di una maglia autografata dal Papu Gomez e il cui ricavato andrà in beneficenza).

