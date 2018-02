Due ori olimpici in sei chilometri

«Bergamo? Chiamatela città dei sogni» Prima Michela Moioli poi Sofia Goggia. Bergamo e Alzano lombardo: due ori olimpici in soli sei chilometri. Bergamo è una delle città più titolate delle Olimpiadi di Pyenogchang.

«Bergamo? Chiamatela città dei sogni». Non sono sogni quelli di Sofia Goggia e Michela Moioli, che hanno conquistato uno storico oro olimpico. È una brillante realtà appesa al collo delle due campionesse, che hanno portato Bergamo nell’Olimpo degli sport invernali. Bergamo per Sofia e Alzano lombardo per Michela: due ori olimpici racchiusi in soli sei chilometri. Eurosport ci scherza su con un tweet in bergamasco: «brae scete!»

CHIAMATELA LA CITTÀ DEI SOGNI



Tra Bergamo e Alzano Lombardo ci sono 6 km... e 2 ORI olimpici! Brae Scète! ► https://t.co/vDYCrpZXjx#PyeongChang2018 #ItaliaTeam #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/5IpEHSaUqu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 21, 2018

