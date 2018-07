Esordio con vittoria per l’Under 19

Cinque gli atalantini agli Europei Un gol di Nicolò Zaniolo allo scadere del primo tempo consente alla nazionale Under 19 di battere 1-0 i padrini di casa della Finlandia e di iniziare nel migliore dei modi il suo cammino nella Fase finale del Campionato Europeo.

Sono cinque gli atalantini con la maglia azzurra: il capitano Filippo Melegoni, Davide Bettella, Enrico Del Prato, Alessandro Mallamo e Christian Capone

A Vaasa gli azzurrini superano i padroni di casa meritatamente, ma devono ringraziare anche il portiere Plizzari per un paio di parate decisive quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

Per vincere un titolo che manca in bacheca dal 2003 in un torneo che mette in palio anche cinque posti per la Coppa del Mondo Under 20 del 2019, la strada è ancora lunga, ma intanto la squadra di Nicolato può festeggiare il primo posto nel girone in compagnia del Portogallo, vittorioso nell’altro match di giornata con la Norvegia e prossimo avversario nel match in programma giovedì.

«Era fondamentale iniziare con una vittoria - conferma il tecnico Paolo Nicolato - è stata una partita equilibrata e ricca di occasioni nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo disputato una gara di maggior contenimento. I ragazzi hanno dato tutto, anche se si è vista la differenza di condizione fisica tra le due squadre, data dal fatto che il loro campionato è già iniziato da diverse giornate».

FINLANDIA-ITALIA 0-1

Marcatore: 43’ Zaniolo (I)

Finlandia (4-4-2): Leishlathi, Virtanen, Tikkanen, Vesiaho, Jantti (Ademi 59’), Stavitski (Jokelainen 90’), Mohamed (Suhonen 87’), Oksanen, Mattsson, Ylatupa (C), Vertainen. All: Malinen. A disp: Kallman, Haukioja, Katz, Fagerstrom, Heinolainen, Bradley

Italia (4-3-1-2): Plizzari, Candela (Bellanova 66’), Bettella, Zanandrea, Tripaldelli, Gabbia, Tonali, Melegoni, Zaniolo (Frattesi 81’), Scamacca, Pinamonti (Kean 70’). All: Nicolato. A disp: Cerofolini, Capone, Brignola Marcucci, Del Prato, Mallamo

Arbitro: Munuera (ESP); Assistenti: Stojkovic (SRB) e Harsing (EST)

Note: spettatori 5011. Ammoniti: Gabbia (I) e Scamacca (I)

I gironi del Campionato Europeo Under 19

Gruppo A: Finlandia, Portogallo, Norvegia, ITALIA

Gruppo B: Turchia, Ucraina, Francia, Inghilterra

