Euro 2020: Italia, Finlandia battuta 2-0

C’è il primo «millenial gol» in azzurro A Udine la prima gara di qualificazione per gli Europei. Rete di Barella, poi in gol anche il millenial Kean, al suo esordio ufficiale in Nazionale.

Buona partenza per la Nazionale di calcio azzurra che nella serata di sabato 23 marzo ha affrontato a Udine la Finlandia nella prima gara di qualificazione a Euro 2020 (gruppo J), sconfiggendola per 2-0 con gol di Nicolò Barella al 7’ di Moise Kean al 74’. La rete di Barella è nata da una punizione dalla trequarti, allontanata di testa dal finlandese Sparv: Barella dal limite ha fatto partire un destro rasoterra di controbalzo che, deviato con una gamba da Väisänen, si è infilato nell’angolo basso alla sinistra di Hradecky. Ecco invece il gol di Kean: servito da Immobile, con un preciso sinistro rasoterra ha infilato Hradecky in uscita.

Il millennial (ovvero nato nel 2000) Moise Kean, attaccante juventino,era alla sua prima partita ufficiale in azzurro: mister Mancini lo ha schierato nell tridente d’attacco con Immobile e Bernardeschi. Kean aveva giocato uno spezzone di partita con la nazionale maggiore, ma in amichevole contro gli Usa lo scorso novembre, subentrando a Berardi al 17’ del secondo tempo.

