Euro 2020: Italia-Liechtenstein 4-0

Sensi, Verratti e due rigori del Quaglia Nazionale azzurra in campo a Parma per le qualificazioni agli Europei.

Gli azzurri sono andati in vantaggio dopo 17’ . Poi, al 32’, il gol del centrocampista del Psg Verratti. Infine i due rigori firmati da Quagliarella (35’ e 45’+3’). Liechtenstein in dieci per l’espulsione di Kaufmann, che ha respinto col braccio un tiro di Verratti da dentro l’area.

Sono sette le novità in campo tra gli azzurri che sono in campo a Parma contro il Liechtenstein nel secondo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Il commissario tecnico, Roberto Mancini, ha schierato l’undici di partenza che vedrà Sirigu tra i pali, assistito in difesa da Mancini, Romagnoli, Bonucci e Spinazzola; Verratti, Jorginho e Sensi a centrocampo, con il tridente d’attacco formato da Politano, Kean e Quagliarella.

