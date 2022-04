Europa League, Gasperini: «Semifinale, un traguardo super: contro il Lipsia con qualità e tecnica»

Sull’avversario, con cui all’andata ha pareggiato 1-1, poche parole: «Al Lipsia non va lasciato troppo campo, ma a questi livelli vale un po’ per tutti - spiega -. A questo punto della competizione le partite sono equilibrate: bisogna sfruttare i momenti favorevoli e reggere l’urto dell’avversario». Sul momento no in campionato, l’allenatore dei bergamaschi è netto: «Il Villarreal ha compiuto un’impresa straordinaria eliminando il Bayern dalla Champions, ma magari paga alla domenica gli sforzi di metà settimana. Succede a tanti, non solo a noi». Infine, sui singoli: «Toloi non è recuperabile, Djimsiti e Freuler li proviamo in rifinitura - chiude Gasperini -. Zapata ha avuto problemi fisici, adesso li ha superati. È pronto a giocare».