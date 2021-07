Italia-Belgio, c’è Chiellini dal 1’, tridente Chiesa-Immobile-Insigne. Parziale: 0-0 Venerdì 2 luglio alle 21 all’Allianz Arena di Monaco l’Italia di Mancini affronta il Belgio per i quarti di finale.

Venerdì 2 luglio alle 21 all’Allianz Arena di Monaco l’Italia di Mancini affronta il Belgio nei quarti di finale degli Europei. Giorgio Chiellini torna al centro. Il ct Roberto Mancini ha puntato su Federico Chiesa, preferito a Domenico Berardi nel tridente con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Per il resto la formazione è la stessa che ha affrontato l’Austria. Nel Belgio gioca Kevin De Bruyne, ma non Eden Hazard.

Ecco le formazioni ufficiali:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. All. Martinez

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Fra Belgio e Italia c’è la differenza di sei posti nel ranking Fifa: primi i nostri avversari, settimi gli azzurri. Ma il calcio non è una scienza esatta: conta il momento, non i numeri. Entrambe le squadre, in questi Europei, hanno vinto sempre, ma quella di Martinez era favorita dall’inizio, la formazione di Mancini ha mostrato di essere in progresso. Gli azzurri hanno migliorato il loro gioco palesemente. Il percorso era stato esplosivo contro Turchia e Svizzera, poi è subentrata l’Italia-due che ha battuto il Galles di misura, mentre con l’Austria la squadra azzurra si è salvata con gli innesti dalla panchina. Come si vede, nel diagramma verbale, sono apparse gradualmente delle difficoltà. Entrambe le squadre hanno subito un gol. L’Italia ne ha segnati nove, gli avversari otto. Ma i belgi hanno battuto il Portogallo, che era (con Ronaldo) una delle squadre favorite, oltre che campione in carica.

«Il Belgio – aveva detto Mancini alla vigilia della partita – è la miglior squadra d’Europa, insieme alla Francia, e forse al mondo. Non a caso è in testa al ranking mondiale da tre anni. Ma noi faremo la nostra partita, per vincere». «Loro sono una grandissima squadra – ha aggiunto – hanno giocatori straordinari: ma questo Europeo ha dimostrato che ora più che mai non esiste una partita facile. Noi faremo la nostra partita». «Contro l’Austria abbiamo sofferto un po’ di più ma alla fine abbiamo fatto 26 tiri in porta - ha detto ancora il ct - Abbiamo vinto meritatamente e ricordiamoci che non esistono partite facili, l’Europeo ce lo insegna. Firmerei domani per soffrire e fare 26 tiri in porta». «Dove possiamo arrivare? Siamo dalla parte del tabellone più difficile, almeno sulla carta, ma a questo livello non c’è nulla di semplice e scontato. Affrontiamo una partita alla volta iniziando da domani, ma siamo consapevoli delle nostre qualità».

«Sarà sicuramente una grande partita - aveva aggiunto Chiellini -. Sono contento di essere di nuovo a disposizione, per me è importante esserci. Questo è un grande gruppo, il mister avrà tanti dubbi nella testa. Tutti i ragazzi possono ambire a giocare, chiunque scenderà sarà pronto per Lukaku e tutti gli altri senza snaturare il nostro gioco. Sono sicuro che faremo una grande partita».

