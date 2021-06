Europei: Italia-Svizzera, la vittoria vale gli ottavi di finale Dopo il successo sulla Turchia, in caso di vittoria gli azzurri sarebbero già sicuri della qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, alla peggio col secondo posto nel girone.

Italia-Svizzera all’Olimpico (questa sera mercoledì alle 21), seconda partita del gruppo A dell’Europeo per gli azzurri, è già un bivio per la Nazionale di Roberto Mancini. Dopo il successo sulla Turchia, in caso di vittoria gli azzurri sarebbero già sicuri della qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, alla peggio col secondo posto nel girone. Tra le fila degli azzurri c’è l’ipotesi di mettere in campo anche l’atalantino Toloi.

In caso di vittoria sugli elvetici preceduta da un pareggio nell’altro match del gruppo, Turchia-Galles, l’Italia sarebbe sicura del primo posto nel girone.

In quel caso, gli azzurri dovranno prepararsi ad una trasferta a Londra sabato 26 giugno, dove come primi del gruppo A affronterebbero a Wembley i secondi del gruppo C, che comprende Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord.

In caso di qualificazione come seconda, l’Italia andrebbe a giocare sempre sabato 26 giugno ad Amsterdam, contro la seconda del gruppo B, quelle che comprende Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia.

