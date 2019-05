Finale di Coppa, come muoversi a Roma

Il percorso per raggiungere lo stadio La questura di Roma ha predisposto uno specifico piano di afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi atalantini a Roma, mercoledì 15 maggio. Ecco le informazioni utili.

«Si invitano i tifosi dell’Atalanta che viaggeranno con pullman, minivan, autovetture e mezzi privati ad utilizzare l’autostrada A1 e ad accedere attraverso il casello autostradale Roma Nord proseguendo per G.R.A., uscita Aurelia in direzione Centro- piazza S. G. Battista de la Salle- piazza Imerio- via Ubaldo degli Ubaldi- via Angelo Emo- via Candia- via Giulio Cesare- via Barletta- viale Angelico - piazza Maresciallo Giardino-Lungotevere della Vittoria/Oberdan dove ci sarà un parcheggio riservato. Lo stadio potrà essere raggiunto a piedi in pochi minuti» spiegano dalla questura.

Nelle zone limitrofe lo stadio, per motivi di ordine e sicurezza, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro. «Si raccomanda ai supporter dell’Atalanta di attendere il nulla osta a lasciare il proprio settore al termine della gara a cura delle forze di polizia incaricate alla loro sicurezza» si legge sul comunicato della questura di Roma.

