Gasp: «La dimensione del Milan questa sera era superiore alla nostra»

«L’Atalanta ha dato tutto. I ragazzi si sono impegnati al massimo ma la dimensione del Milan di questa sera era superiore alla nostra. Dobbiamo pensare alla prossima con l’Udinese, che sarà importante per mantenere il vantaggio rispetto a chi ci insegue». Così Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta dell’Atalanta sul campo del Milan. «Un po' è stata l’aggressività del Milan e un po' noi sul piano tecnico non siamo riusciti a esprimerci come avremmo voluto soprattutto a centrocampo. In diverse situazioni potevamo ripartire meglio».