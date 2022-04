Gasp: «Non è la stagione giusta per andare in Champions. Con il Lipsia è un’altra gara»

«La classifica è quella che è, la partita di oggi ci ha detto che non è la stagione giusta per qualificarci alla Champions dal campionato, anche se è stata ottima al pari di quella contro tutte le altre big». Gian Piero Gasperini, con la sconfitta contro il Napoli, sancisce l’uscita dell’Atalanta dalla corsa al quarto posto preparandosi ai quarti di finale di Europa League. «Tante grandi squadre italiane non vanno tanto avanti in Champions, non è un dramma se per un anno non la giochiamo noi - riflette il tecnico nerazzurro -. Con il Lipsia è un’altra competizione: partiamo da un’ottima condizione per una partita dalle difficoltà indubbie, ma pronti a giocarci le nostre carte».