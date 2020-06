Gasp, sicurezza Champions lontana

«Muriel con la Lazio sembrava morto oggi due gol» Le parole dell’allenatore dei nerazzurri dopo la vittoria 3 a 2 ottenuta domenica 28 giugno a Udine.

«Qualificazione in Champions? Ci sono ancora dieci partite, è troppo presto dire che è blindata ma vincere anche oggi ci dà indubbiamente un ulteriore vantaggio». Così Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-2 dell’Atalanta sul campo dell’Udinese. Un successo sofferto e maturato grazie alla doppietta di Muriel nella ripresa.

«Luis è l’allegria in persona, tra me e lui è un prenderci in giro bonariamente continuo - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport - Ha mostrato un’ottima condizione, con la Lazio sembrava morto ma credeva di aver fatto bene. Il giorno dopo gli ho detto di tutto». Nonostante la sesta vittoria consecutiva, non è stato un pomeriggio facile per la Dea. «Le gare iniziano a pesare, con la Lazio abbiamo speso tanto a livello nervoso - ha rimarcato Gasperini - C’era più fatica, abbiamo dovuto fare cinque cambi in anticipo. I ragazzi però hanno sempre cercato di vincerla ed è un grande atteggiamento».

