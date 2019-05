Gasp: squadra forte, felice per Barrow

Castagne: sogniamo la Champions «Sono tutte partite determinanti ma questa lo è di più: ora la matematica dice che mancano pochi punti». Gian Piero Gasperini si avvicina alla storica qualificazione in Champions League dopo la vittoria della sua Atalanta per 2-1 sul Genoa.

Gli orobici salgono virtualmente al terzo posto ma il tecnico non teme la pressione. «La nostra è una squadra fortissima dal punto di vista mentale: durante la settimana ci poniamo delle domande ma in prossimità della gare sparisce ogni timore» ha spiegato l’allenatore dell’Atalanta ai microfoni Sky Sport.

«Barrow? Sono contento: ha vissuto una stagione difficile, spero che questo gol significhi tanto anche per lui» ha aggiunto Gasperini, che ha poi parlato della stretta correlazione tra bel gioco e risultati. «Alleno da tanti anni ma la consacrazione la sto ottenendo ora, perché stiamo vincendo tante partite. Questo è quello che conta. Se i risultati fossero più altalenanti non valorizzerebbero il bel gioco», ha rimarcato il mister.

«Oggi avevamo degli spazi enormi per chiuderla ma abbiamo corso dei rischi per gestirla: questo è un mio concetto chiaro ma riconosco che si può far risultato in diversi modi. Il mio futuro in questo momento è l’ultimo dei miei pensieri. Col presidente ho un grande rapporto e sa come la penso: adesso vogliamo dare soddisfazioni alla nostra gente, che ci segue a migliaia ovunque in Italia», ha concluso Gasperini.

Timtohy Castagne ora pensa alla Roma: «Il sogno Champions League, probabilmente, è iniziato dopo la rimonta contro la Roma. Poi abbiamo battuto la Juventus e giocato grandi partite contro le altre big. Sarebbe incredibile qualificarci. Ancora non ci siamo, dobbiamo lavorarci» ha detto, e ha aggiunto: «Ora siamo fiduciosi anche per la finale di Coppa Italia ma aver vinto contro la Lazio in Campionato non ci garantisce di partire in vantaggio», ha proseguito il giocatore. «Gasperini da legare alla panchina? Forse converrebbe», ha concluso Castagne.

