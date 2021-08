Gasp: «Testa sul campionato, non sulle trattative. Col Bologna serve marcia in più» Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita con il Bologna. E sulla Champions: «Ci aspetta un girone molto competitivo».

«Non abbiamo fatto una buonissima gara a Torino, ma non credo sia stata una questione di preparazione. Siamo rimasti in partita sempre, aver fatto gol all’inizio ha cambiato il nostro atteggiamento, siamo rimasti più dietro, ma poi abbiamo avuto la forza di tornare in attacco per trovare il secondo gol». Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Bologna, in programma sabato 28 agosto alle ore 18,30: «Spero che possiamo esprimerci meglio sul piano del gioco rispetto all’ultima sfida - ha proseguito Gasp -. Sarà una partita particolare, il Bologna è una squadra con valori e abbastanza propositiva. Hanno aggiunto Arnautovic che è il centravanti che cercavano e che può dargli peso in area». Il tecnico nerazzurro ha parlato anche del mercato in entrata: «Koopmeiners? Ci sono stati presentati tanti innesti graditi, ma questo è stato un mercato difficile. Non lo so cosa sia successo, ma per me si chiude subito: non abbiamo più bisogno di avere la testa sulle trattative, dobbiamo pensare al campionato».

L’allenatore dei bergamaschi ha analizzato anche il sorteggio dei gironi di Champions League: «Una competizione sempre particolarmente difficile e ci aspetta un girone molto competitivo, ma è giusto che sia così. Il Villarreal è una grande squadra, il Manchester United si presenta da solo e anche lo Young Boys non è una squadra facile da incontrare. Sono squadre importanti, ogni partita sarà difficile».

