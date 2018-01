Gasperini e l’occhiolino di Kolarov

«Secondo voi perché l’ha fatto?» «Secondo voi perché l’ha fatto?» Lo chiede l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della vittoria contro la Roma. Il presunto fallo subito dal giocatore giallorosso è costato l’espulsione a de Roon e la conseguente sfuriata con allontanamento dalla panchina del tecnico.

Riassunto per chi non ha visto la partita. L’Atalanta ha vinto contro la Roma, ma nel secondo tempo è stata costretta a difendersi a causa dell’inferiorità numerica decisa dall’arbitro che ha estratto un cartellino rosso contro de Roon. Il centrocampista olandese ha commesso un presunto fallo ai danni di Kolarov. Che si è immediatamente rialzato ed è stato pizzicato dalle telecamere intento a fare l’occhiolino ai compagni subito dopo la decisione del direttore di gara. Ecco le parole dell’allenatore atalantino Gasperini al termine della partita: «Non entro in argomento, preferisco non parlarne. Anche l’interpretazione dell’occhiolino, secondo voi perché ha fatto l’occhiolino? Date voi l’interpretazione che volete. Il rosso è assurdo, appena Kolarov è andato giù l’arbitro aveva già il cartellino in mano. Non va bene, ci saranno stati in tutto tre falli nel primo tempo, non c’erano le condizioni per una decisione simile. La partita è stata ribaltata».

