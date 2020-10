Gasperini: «Il match contro il Napoli

campanello d’allarme per la Champions» Il commento dell’allenatore dell’Atalanta subito dopo la sconfitta: «Nel primo tempo il divario è stato notevole. Dobbiamo riflettere sulla nostra prestazione e interpretarla come un campanello d’allarme per i prossimi impegni, su tutti il match contro il Midtjylland in Champions League».

Al San Paolo i bergamaschi subiscono quattro gol nel primo tempo: «Siamo stati sotto tono su tutti gli aspetti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport –. Soprattutto in difesa abbiamo sofferto di più. Oggi abbiamo incontrato attaccanti particolarmente forti, abbiamo subito due o tre gol in pochi minuti e abbiamo compromesso la partita». Poi c’è spazio per un commento su Ilicic, al ritorno dal 1’: «L’ho visto bene, è stata una nota positiva e ha dimostrato di aver recuperato», ha concluso Gasperini.

