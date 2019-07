Gasperini sulla preparazione dell’Atalanta

«Condizione migliore degli altri anni» L’allenatore nerazzurro dopo la prima amichevole ha affermato che gli indicatori fisici sono molto promettenti.

«Ho trovato i giocatori in una condizione migliore degli altri anni: si sono allenati davvero bene in vacanza, lo dicono gli indicatori fisici». Sono le parole di Gian Piero Gasperini dopo la prima amichevole dell’Atalanta a Clusone.

Sicuramente si tratta di un fattore importante, visto che nella passata stagione l’efficienza atletica è stata una delle carte vincenti della squadra. Ricordiamo quanto ci riferì sottovoce, a metà marzo, il direttore sportivo Gabriele Zamagna: «A questo punto attribuisco all’Atalanta un buon ottanta per cento di possibilità di accedere alla Champions». Un’affermazione che aveva motivato così:«rispetto alle altre candidate abbiamo una marcia in più sotto l’aspetto della corsa oltre che nella velocità nelle ripartenze».

La condizione atletica non può prescindere dalle qualità tecniche dei giocatori, ma riveste sicuramente un tassello fondamentale per il modello di gioco del Gasp . In più l’operato della dirigenza nerazzurra sul mercato è soddisfacente anche se dovesse venire a mancare una pedina importante della difesa come Mancini (la sua cessione è quasi certa) o se qualcuno dovesse ritenere non del tutto coperti nemmeno il centrocampo e l’attacco. Manca ancora un mese e mezzo alla chiusura dei giochi di mercato e lo stesso presidente Antonio Percassi, applaudito sabato all’inaugurazione del club Amici «Città di Clusone», ha ribadito la possibilità di altri movimenti. Con tono forte e chiaro ha ripetuto :«non escludo altri innesti».

Arturo Zambaldo

