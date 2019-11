Gasperini: vittoria da grande squadra

«Ma la stanchezza si è fatta sentire» Il commento del mister nerazzurro sulla gara contro il Brescia. «La Champions ci sta dando molto perché stiamo affrontando squadre offensive che giocano a ritmi altissimi. Abbiamo pagato qualche infortunio di troppo e le squalifiche».

«Abbiamo giocato bene nel primo tempo ed è stata una vittoria da grande squadra. Si è fatta sentire la stanchezza perché abbiamo sciupato molto e ho dovuto spronare alcuni giocatori che hanno accusato la fatica degli ultimi impegni. Fortunatamente abbiamo chiuso la partita». Queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria esterna della sua Atalanta per 3-0 nel derby contro il Brescia sabato 30 novembre. Oltre al sigillo finale di Ilicic, decisiva la doppietta di Pasalic: «Si sta consacrando, ha una capacità di inserimento notevole, sta segnando molto e può ancora migliorare», ha spiegato Gasperini ai microfoni di «Sky Sport» prima di aggiungere: «La Champions ci sta dando molto perché stiamo affrontando squadre offensive che giocano a ritmi altissimi. Abbiamo pagato qualche infortunio di troppo e le squalifiche». Poi in vista di Genoa-Torino c’è spazio per un commento su Thiago Motta, suo ex giocatore: «Mi piace la sua personalità. Va seguito con attenzione perché ha delle idee interessanti e ha tutto per diventare un grande allenatore», ha concluso Gasperini.

