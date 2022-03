Ghisalberti e Della Vite si affacciano nella top ten ai Campionati italiani

Sci alpino I giovani bergamaschi Ilaria Ghisalberti e Filippo Della Vite si piazzano nei primi dieci ai Campionati italiani di sci alpino: la 21enne di Zogno è sesta in superG e quinta in combinata, il 20enne di Ponteranica nono in gigante.

Un quinto e un sesto posto per Ilaria Ghisalberti, un nono per Filippo Della Vite. Ai Campionati italiano di sci alpino venerdì 25 marzo i giovani bergamaschi si ritagliano un posto nella top ten, con la 21enne di Zogno che a Bardonecchia è sesta in superG e quinta in combinata, mentre al Sestriere il 20enne di Ponteranica è nono in gigante, gara in cui il 28enne di Lallio Michele Gualazzi è 15°.

Filippo Della Vite Ilaria Ghisalberti ha concluso al sesto posto il superG vinto da Nicol Delago davanti a Roberta Melesi (lecchese di scuola Radici) e Nadia Delago. E dopo lo slalom che ha completato la combinata, la brembana ha guadagnato una posizione salendo al quinto posto (oro a Melesi . davanti a Nicol Delago e Karoline Pichler). Sabato Ghisalberti sarà nuovamente in gara per il gigante tricolore del Sestriere che vedrà in pista anche la 27enne di Branzi Roberta Midali.

Titoli italiani a Nicol Delago (superG), Roberta Melesi (combinata) e Alex Hofer (gigante)