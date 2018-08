Giovedì si gioca in Israele

Ovet non organizzerà pacchetti L’agenzia di viaggi Ovet non organizzerà pacchetti viaggio per la partita dell’Atalanta in Israele.

Non sono previsti voli charter nè pacchetti viaggio da parte della Ovet che si è già occupata delle altre trasferte atalantine. Ma per il match in programma giovedì sera 9 agosto in Israele l’agenzia viaggi di viale Papa Giovanni ha fatto sapere che non sono previsti pacchetti. I tifosi dovranno organizzarsi in autonomia per il viaggio e l’alloggio.

L’avversario è l’Hapoel Haifa che l’Atalanta incontrerà nel terzo turno preliminare. L’andata è alle 18 ora italiana, le 19 ora locale. Il ritorno giovedì 16 a Reggio Emilia (fischio d’inizio ore 20).

© RIPRODUZIONE RISERVATA