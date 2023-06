Giro Under 23, dopo lo Stelvio la corsa passa in Bergamasca

Buona la prestazione del valtellinese di Sondalo Alessio Martinelli della Bardiani, vecchia conoscenza del ciclismo bergamasco visto che si è affermato dalle nostre parti con gli juniores nelle fila del Team Giorgi di Torre de’ Roveri e nei primi due anni tra gli Under 23 con la Colpack-Ballan. Il passista-scalatore ha concluso 4° a 31”, balzando al quarto posto della classifica generale a 1’17” dal leader norvegese, che ora ha 18” su Rafferty e 37” su Faure Prost. Il quintetto dei bergamaschi della Colpack-Ballan nella tappa di mercoledì 14 giugno ha badato più che altro a difendersi su un terreno non adatto alle proprie caratteristiche: il primo è stato Sergio Meris, arrivato 42° a 9’ e ora in classifica 36° a 9’46”. Davide Persico, 95° al traguardo, ha come si suol dire «salvato la gamba» in vista delle tappe che ancora potrebbero favorirlo da qui al traguardo finale di domenica a Trieste.