Giulia Terzi apre gli Assoluti invernali con due titoli italiani e un bronzo internazionale

Giulia Terzi non tradisce il pronostico e a Lignano Sabbiadoro, nella prima giornata di gare dei Campionati italiani assoluti invernali di nuoto paralimpico, conquista due titoli italiani e un bronzo internazionale. Forte delle cinque medaglie olimpiche conquistate l’estate scorsa a Pechino (due ori, due argenti e un bronzo), la ventiseienne di Arzago d’Adda era attesissima a una conferma del suo talento. E, puntualmente, non ha deluso le attese. Al mattino si è imposta nei 100 stile libero categoria S7 con il tempo di 1’10”94 che le ha anche consentito di qualificarsi alla finale pomeridiana della tappa italiana delle World Series, la competizione internazionale che si svolge in concomitanza con i Tricolori.

E qui, migliorando il crono del mattino, è arrivato il bronzo, in 1’10”71, dietro la brasiliana Mariana Ribeiro (1’03”95) e Xenia Francesca Palazzo (1’07”54), del Verona, compagna in azzurro di Giulia, che difende i colori della PolHa Varese. Terzi ha chiuso in gloria la giornata andando a prendersi medaglia d’oro e titolo nella staffetta 4x100 misti mista (5’12”94) da ultima frazionista, dopo Adlin Cika, Simone Barlaam e Alberto Amodeo. Oggi Giulia tornerà in vasca per i 50 stile libero e domani nuoterà nei 400 stile e nei 50 farfalla.