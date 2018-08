Goleada in campionato e Copenaghen

Percassi stasera a TuttoAtalanta Dalla vittoria in campionato contro il Frosinone alla trasferta di Europa League: torna TuttoAtalanta su Bergamo Tv. Ospite il presidente nerazzurro Percassi.

Il debutto in campionato nel posticipo contro il neopromosso Frosinone allo stadio di Bergamo e la gara d’andata dello spareggio playoff di Europa League contro i danesi del Copenaghen (in programma giovedì a Reggio Emilia) saranno i temi principali della puntata di TuttoAtalanta, la trasmissione sportiva dedicata ai colori nerazzurri, in onda come sempre in diretta in prima serata dalle ore 20,50 su Bergamo Tv (sintonizzarsi sul canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

Tra gli ospiti dello studio condotto da Matteo De Sanctis ci sarà il presidente dell’Atalanta bergamasca calcio, Antonio Percassi, insieme al decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Alessandro Dell’Orto, Cesare Malnati e Roberto Belingheri.

È sempre aperta anche la sesta edizione del Casting TuttoAtalanta per scegliere il nuovo volto femminile della trasmissione. Per partecipare alle selezioni basta mandare i propri dati personali (nome, cognome, età, residenza, numero di telefono e foto) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it o inviando sms al numero telefonico 335.6969423 (è obbligatoria la maggiore età).

