Ilicic già in grande forma in vista del campionato (Foto by Foto Magni)

Goleada Atalanta al Monza: 9-1

Ilicic in forma, a segno anche Skrtel I nerazzurri scalpitano in vista dell’esordio stagionale domenica a Ferrara contro la Spal (ore 20,45) e nell’ultima amichevole precampionato s’impongono sulla formazione di Berlusconi.

Una goleada in vista della ripresa della Serie A, con la partita d’esordio fissata per domenica 25 agosto alle 20,45 a Ferrara contro la Spal. Nella serata di mercoledì 21 agosto, nell’ultimo test amichevole prima del campionato, l’Atalanta a Zingonia piega 9-1 il Monza di Berlusconi, formazione di Serie C, davanti a 600 persone e si prepara nel modo migliore per l’inizio di stagione. Grande protagonista Ilicic, autore di una tripletta al 23’ del primo tempo su rigore, al 3’ e al 31’ della ripresa su punizione e tiro dal limite vincente. Per i brianzoli unico gol della serata con Negro sul 3-0 al 6’ della ripresa, mentre c’è la prima gioia in nerazzurro per l’ultimo arrivato, lo slovacco Martin Skrtel che al 39’ della ripresa segna di testa su corner. Nella goleada al Monza, c’è gloria anche per Pasalic al 26’, una perla del Papu dal limite al 10’ della ripresa e sempre nella seconda parte di match con Masiello al 12’, Barrow al 14’ e Colley al 45’.

