Gp Catalogna, Locatelli vince la Gara-2

Superbike, il bergamasco campione mondiale Andrea Locatelli, ventitreenne Airoriders di Alzano Lombardo, ha conquistato domenica 20 settembre sul circuito catalano di Montmelò, alle porte di Barcellona, il titolo mondiale della WSSP600.

Il bergamasco ha aggiunto cosi anche il novantaduesimo iride al palmeres sportivo di Airoh, il secondo consecutivo in due anni nell’On Road dopo quello vinto da Manuel Gonzalez, campione in carica della SSP300 e il più giovane della storia della velocità. Il campione bergamasco ha raggiunto il titolo con ben quattro gare di anticipo sul termine del campionato.

Locatelli, dopo aver fatto sua la sesta pole position consecutiva, ha vinto il decimo gran premio stagionale dopo che sabato purtroppo, quando era al comando di Gara1, un improvviso nubifragio l’ha trasformatain una vera roulette russa: gara fermata dalla bandiera rossa e che comunque Andrea ha concluso in quarta posizione.

La sua è stata una stagione fantastica che può ancora dargli tante soddisfazioni oltre quelle messe in archivio: sei pole, dieci vittorie e tanti giri veloci sono il segno di una supremazia che raramente si è vista in un campionato combattuto come quello della SSP600. Il bergamasco ha 263 i punti all’attivo sino ad ora con un vantaggio su Mahias, secondo, di 104 lunghezze quando ancora mancano appunto le quattro gare previste sul tracciato francese di Magny Cours e su quello portoghese di Estoril.

La vittoria del titolo mondiale è stata celebrata da Andrea indossando nel giro d’onore un casco Airoh con una grafica dedicata, appositamente realizzata per l’occasione, dove l’iride non poteva che essere l’elemento dominante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA