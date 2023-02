Grande Sofia Goggia, prima a Crans Montana. E ricorda Costanzo: «Ho fatto una discesa con i baffi» - Foto

Trionfo delle italiane nella discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana con una magica doppietta Goggia-Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa località e soprattutto il successo numero 22 in Coppa del Mondo, superando così Federica Brignone, seconda, e diventando da sola l’azzurra più vincente nel massimo circuito.

Per lei - con 5 vittorie ed un secondo posto nelle 6 gare disputate - si avvicina sempre più anche la quarta Coppa del Mondo di discesa avendo poco meno di 200 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec quando mancano solo 2 prove a fine della stagione in libera.

Sofia Goggia ha chiuso quindi a 1’26”81. Sul podio sale Federica Brignone (a 15/100) e la francese Gauche (a 41/100) che ha sfruttato al meglio la migliore visibilità per conquistare il miglior piazzamento in carriera. Per l’Italia ci sono poi il 7/o posto in 1.27.51 della trentina Laura Pirovano che già fu quarta due anni fa sulla stessa pista, suo miglior risultato in carriera. Elena Curtoni ha chiuso invece 21esima, in 1.28.44 . E poi il 16esimo di Marta Bassino in 1.28.00.

Più indietro Nadia Delago, 24esima, in 1.25.83 e Nicol Delago, 33esima in 1.29.33.



Sofia Goggia e Federica Brignone «Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi»: Sofia Goggia ricorda così Maurizio Costanzo morto venerdì scorso a Roma, e commenta la sua gara.

Per Sofia Goggia è il ventiduesimo successo in Coppa del Mondo, il 17° in discesa, il quinto su 7 discese disputate in questa stagione dopo la doppietta di Lake Louise, St. Moritz e Cortina. La Coppa si sposta in Norvegia: nel prossimo fine settimana sono in programma due superG e una discesa a Kvitfjell.

Sofia Goggia «Per me non sono state giornate facili. Non solo per la lunga attesa, non facile da gestire - ha detto ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia - ma anche perché nell’unica prova, con condizioni di fondo completamente diverse da quelle di oggi , sono caduta dopo sole cinque porte». La bergamasca ha poi lodato la sua compagna di squadra ed eterna rivale Federica Brignone. «Sapevo - ha detto infatti l’azzurra - che su questa pista molto tecnica e con questo fondo diventato duro per il freddo, una che avrebbe potuto battermi sarebbe stata proprio Federica. Ma sono riuscita però a fare un po’ meglio di lei l’ultimo tratto prima del traguardo».