Prima medaglia azzurra agli europei di atletica: bronzo del bergamsco Giupponi

Matteo Giupponi, anni 33 da Villa d’Almè (tesserato per i Carabinieri con la cui divisa, quest’anno, si è preso il titolo italiano assoluto sulla distanza con primato personale a 2h33’45”) ha vinto il bronzo nei campionati europei di Monaco di Baviera nella 35Km di marcia con il tempo di 2:30.34 , alle spalle dell’imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49 e del tedesco Christopher Linke che coglie l’argento in 2h29:30.

L’azione decisiva di Giupponi per il terzo posto è arrivata quando mancavano sei chilometri: il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, è riuscito a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32:31). Per il bergamasco, legato sentimentalmente alla marciatrice azzurra Eleonora Giorgi e presto papà, è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni anche nella 20 km piazzandosi ottavo ai Giochi di Rio nel 2016. «È stata una gara dura, ma è una grande soddisfazione, dopo 7 anni di fatiche per un infortunio al tendine. Devo ringraziare la mia fidanzata e tutti quelli che mi sono stati vicino in questi anni difficili per riuscire a tornare a grandi livelli. Una medaglia arrivata a 33 anni, sono contento».