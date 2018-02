«Il cane mi ha mangiato il passaporto»

Michela Moioli racconta il pre-Olimpiadi Poteva rischiare di non arrivare in Sud Corea in tempo: Michela Moioli ha raccontato nei giorni scorsi un aneddoto che sta facendo il giro del Web.

Il barboncino Rocco di 10 mesi le aveva mangiato il passaporto. «Era da buttare. Per fortuna in questura sono stati bravissimi, in un giorno me l’hanno rifatto».

Nel bagaglio per la Corea del Sud Michela aveva messo anche l’ukulele. «Me lo hanno regalato un mese fa - chiude la bergamasca -. Appena ho cinque minuti lo prendo e strimpello, mi diverto un sacco. Avevo una chitarra, questo strumento è più piccolo e con quattro corde gli accordi sono diversi, ma ho imparato subito. Mi serve per staccare, per pensare ad altro».

