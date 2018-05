Il Milan trema, l’Atalanta spera

Europa già negata a sei società Negli ultimi cinque anni spicca l’esclusione di 4 romene nel ’15/16. Se a metà giugno rossoneri fuori l’Atalanta eviterà i preliminari di Europa League.

Il rinvio a giudizio del Milan da parte dell’Uefa potrebbe garantire all’Atalanta l’accesso diretto ai gironi di Europa League se i rossoneri fossero esclusi dalle competizioni continentali. La settimana scorsa infatti la camera di investigazione dell’Organo di controllo finanziario per club Uefa (Cfcb) ha deciso di rinviare la società meneghina alla camera giudicante del Cfcb per la violazione delle norme del fair play finanziario: il reato contestato è la violazione del principio del pareggio di bilancio. Da quando è nata l’Europa League, nel 2009, solo due squadre italiane si sono viste rifiutare la licenza Uefa per questioni di carattere economico. Il primo è stato il Parma, nella primavera del 2014. Dodici mesi dopo analoga sanzione toccò al Genoa, reo di aver presentato in ritardo alcuni documenti e di avere alcune pendenze con società estere per acquisti passati. Su L’Eco di Bergamo in edicola il panorama di tutte le ultime escluse dalle competizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA