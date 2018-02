Il Pontisola continua a volare in Serie D

I top e flop del calcio provinciale Al riposo per Atalanta e Albinoleffe, il calcio provinciale ha visto protagoniste tutte le altre realtà.

In Serie D gli aggettivi per il Pontisola sono ormai esauriti: grazie al facile 4-1 casalingo contro il Dro, i ragazzi di Curioni volano a rafforzare il 2° posto in classifica a causa del pari dell’Aurora Pro Patria in casa del Caravaggio. Nella serie minori alcuni dei campionati stanno per delinearsi una volta per tutte e per qualcuno la festa si avvicina: a 9 al termine i punti di vantaggio dell’Albano sulla 2° nel girone B di Seconda sono già 16. Ecco in sintesi tutti i top e i flop di giornata.

SERIE D: Bagarre lotta salvezza, sarà un gran finale di stagione per capire chi ce la farà e chi no. Tante le bergamasche a rischio, a partire dal Calcio Romanese a cui manca davvero poco per scendere in Eccellenza dopo il clamore del ripescaggio a campionato iniziato. Punti d’oro quelli del Ciserano (2-1) proprio contro l’ultima della classe, così come quelli della Grumellese in casa del Lumezzane (2-1). Delle 4 ora ai playout ben 3 sono bergamasche: alle due precedenti si aggiunge anche lo Scanzo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Rezzato capolista (1-0).

ECCELENZA:

+ INSEGUIRE IL SECONDO POSTO: É un buon momento quello del Brusaporto, entrato in pieno giro playoff e dopo il successo contro il Vobarno (2-1) sogna la 2° piazza.

RISVEGLIO TARDIVO: Bomber Pellegris la mette solo nel finale, sul 3-0 per il Villa d’Almè e per il Verdello sfugge la possibilità di superare i rivali di giornata al 3° posto.

PROMOZIONE:

+ NEOPROMOSSA DA PLAYOFF: Continua a stupire l’Or. Villongo di mister Garbelli: 4-0 in casa della Nuova Colognese e si piazza in zona playoff.

BRUTTA FRENATA: Stop inaspettato della Vertovese tra le mura amiche contro l’Unitas Coccaglio, battuta dopo 9 risultati utili e con la rete del 2-1 al 94’: la Gavarnese arriva alla pari dei ragazzi di Foglio in 2° piazza.

PRIMA CATEGORIA:

+ A PASSO SPEDITO: Un passo in più verso la vittoria del campionato per la Verdellinese, che batte 3-0 il fanalino Oriens e vola a +9 sulla seconda della classe.

PLAY OUT A RISCHIO: Urgono punti per il Fara con Sola, penultimo a 7 lunghezze dal Pian Camuno per evitare la retrocessione diretta.

SECONDA CATEGORIA:

+ SPLENDE IL COMONTE: Dopo tante settimane passate ad inseguire, i seriatesi battono 2-0 il San Lorenzo nello scontro diretto e dall’ultimo volano al quintultimo posto.

CORSA SALVEZZA COMPLICATA: Si fa più dura per la Virtus Oratorio Petosino agguantare la salvezza diretta nel girone A dopo il 4-1 interno con al Brembillese: il terzultimo posto è ora distante 4 punti.

