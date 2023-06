Il raduno fissato l’11 luglio a Zingonia. Primi tre test a Clusone il 16, 20 e 22

Il 29 trasferta contro il Bournemouth

L’Atalanta aveva già comunicato la data del primo test di prestigio, la sfida amichevole contro il Bournemouth, club inglese che gioca in Premier League. Il match è in programma al Vitality Stadium, stadio di casa delle «Cherries» alle ore 15 inglesi (le 16 italiane) di sabato 29 luglio. Il Bournemouth allenato da Gary O’Neil è reduce dalla quindicesima posizione in Premier League: 39 punti che sono valsi la salvezza. È scontato che prima del via del campionato (20 agosto) la squadra nerazzurra giocherà altri test di livello internazionale che saranno comunicati nei prossimi giorni.