Italia-Macedonia del Nord, 0-1: la Nazionale fuori dai Mondiali di calcio

L’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord nel match che si è disputato giovedì 24 marzo.

Una serata nera. L’ex palermitano Trajkovski ha giustiziato gli azzurri. È successo quello che nessuno avrebbe immaginato. L’Italia non segna più, neanche alla Macedonia (67.ma nel ranking FIFA). Gli azzurri hanno dimostrato scarsa penetratività, un difetto non da poco, anche perché dura da parecchio. Un avvio non troppo spedito, poi gli azzurri dopo una ventina di minuti blandi hanno cercato il gol. Due occasionissime sono state mancate da Berardi (che su un rinvio sbagliato di Dimitrievski ha tirato debolmente) e da Immobile (bravo il portiere macedone). I tiri degli azzurri si sono moltiplicati, ma senza risultati, mentre gli ospiti si son fatti vedere in contropiede ed è stato provvidenziale un intervento di Florenzi.

Diciamo Italia abbastanza determinata, ma senza frutti concreti. Bardhi ha tampinato Jorginho che ha fatto poco, ma l’altro play Verratti è stato molto presente nell’azione azzurra. La sterilità dell’attacco di Mancini ha preoccupato nel corso della gara. Mancini ha cambiato il centrocampo e in avanti Raspadori ha preso il posto di Immobile. Tanti cambi, gol zero, e Trajkoviski ci ha punito. Non ci sono attenuanti. Dopo la delusione con la Svizzera, gli azzurri avuto un tracollo e la modesta Macedonia li ha spediti a casa: niente Mondiali per la seconda volta consecutiva.