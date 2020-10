Italia-Olanda a Bergamo - Diretta alle 20.45

Tra gli orange c’è Hateboer Quarta giornata del gruppo A della Nations League al Gewiss Stadium. La squadra di Mancini guida il gruppo 1 a quota 5, l’Olanda insegue a 4. All’andata vittoria per 1-0 alla Cruyiff Arena.

Attesa questa sera a Bergamo per la partita della Nazionale di Mancini che affronta l’Olanda. L’Italia gioca per mantenere la vetta del girone. I giocatori scenderanno in campo al Gewiss Stadium alle 20.45.

Segui qui i momenti salienti della gara.

Le formazioni

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Ake, Van Dijk, De Vrij, Hateboer; Blind, F. De Jong, Van de Beek; Depay, L. De Jong, Wijnaldum.. Ct. De Boer

