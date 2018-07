Italia-Portogallo 0-1 – Finale europea

Melegoni capitano degli Azzurrini L’Italia sfida il Portogallo nella finale degli Europei Under 19. Una nazionale azzurra, anzi nerazzurra, visto che sono cinque gli atalantini a un passo dall’impresa.

Dopo aver battuto la Francia in semifinale, l’Italia affronta l’ultimo atto degli Europei Under 19. Dovrà vedersela contro il temibile Portogallo. L’Italia gioca la finale per la seconda volta nelle ultime tre edizioni: nel 2016 contro la Francia, ora contro i portoghesi. Il capitano degli Azzurri è l’atalantino Melegoni e in campo ci sarà anche l’altro nerazzurro Bettella. Inizialmente in panchina invece Capone, autore del primo gol contro la Francia in semifinale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Zaniolo; Scamacca, Pinamonti

Portogallo (4-3-3): Joao Virginia; Thierry Correia, Romain Correia, Carmo, Vinagre; Quina, Florentino, Miguel Luis; Jota, Francisco Trincão, José Gomes.

