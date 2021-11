Italia-Svizzera 1-1: Jorginho sbaglia il rigore al 90’, sarà decisivo l’ultimo turno Mondiali 2022, la sfida Italia-Svizzera all'Olimpico finisce 1-1. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione a Belfast contro l’Irlanda del Nord lunedì 15 novembre. Mancini: «Fiducioso? Sempre. Partiamo con un vantaggio non da poco, se facciamo tutti i gol che non abbiamo segnato stasera magari...».

La sfida Italia-Svizzera all'Olimpico finisce 1-1. Per la qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 sarà decisiva l’ultima gara. La Svizzera sfrutta una ripartenza veloce per portarsi in vantaggio all’11’ con Widmer. Barella sfiora il pareggio per gli azzurri, Sommer salva da distanza ravvicinata. Al 35’ arriva il pari con un colpo di testa di Di Lorenzo. Al 90’ Jorginho sbaglia un calcio di rigore. Entrambe le squadre restano in vetta al gruppo C, passando da 14 a 15 punti. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione a Belfast contro l’Irlanda del Nord lunedì 15 novembre (ore 20,45).

«Il primo tempo è stato un po’ sofferto dopo il gol all’inizio, nel secondo abbiamo fatto bene ma ci è mancato solo il 2-1. Fiducioso per la qualificazione? Sempre». Questo il commento di Roberto Mancini. Per gli azzurri sarà decisiva l’ultima partita contro l’Irlanda del Nord, da affrontare con due reti di vantaggio rispetto alla Svizzera. «Partiamo con un vantaggio non da poco, se facciamo tutti i gol che non abbiamo segnato stasera magari... - spiega il ct alla Rai - Jorginho? Lui è uno dei nostri rigoristi, era giusto tirarlo se lo sentiva».

«Siamo entrati un po’ contratti - ha commentato Di Lorenzo – ma una volta sistemati questi problemini abbiamo fatto una buona partita. Il gol è una gioia personale, ma la felicità è a metà per questo pareggio, dispiace ma è tutto aperto». «Abbiamo una partita difficile in trasferta, abbiamo due giorni per prepararla e portare a casa la vittoria per la qualificazione - spiega il terzino azzurro alla Rai a proposito del match con l’Irlanda - Jorginho? Lui è un grande campione, è il nostro rigorista e gli daremo una mano per superare questo momento».

Il disappunto di Jorginho dopo il rigore

(Foto by Ansa)

Nessuna nazionale fra quelle che hanno giocato venerdì sera si è matematicamente qualificata per Qatar 2022. Tutto rimandato al turno conclusivo dei gironi, discorso che vale per Italia e Svizzera nel gruppo C ma anche per Inghilterra e Polonia nel girone I, dove comunque il primo posto andrà, al 99,9%, all’Inghilterra, che ha tre punti di vantaggio sui Lewandowski e soci e lunedì prossimo deve affrontare San Marino. Intanto gli inglesi oggi hanno travolto l’Albania a Wembley con un netto 5-0. Harry Kane ha siglato una tripletta, prima di essere sostituito dal romanista Abraham al 18’ st, e sono andati a segno anche Maguire e Henderson. Tra gli albanesi si è infortunato l’altro giallorosso Kumbulla, costretto a uscire al 17’ pt e sostituito da Dermaku. Per Edy Reja e i suoi, addio sogni di gloria. Nello stesso girone la Polonia ha vinto 4-1 in casa di Andorra (con doppietta di Lewandowski) e ora ospiterà l’Ungheria dell’altro ct italiano Marco Rossi che oggi ha vinto 4-0 contro San Marino. Quello magiaro è un team che ormai ha poco da dire in questo gruppo ma a Varsavia giocherà per l’orgoglio, visto che l rivalità con i polacchi è forte.

Mancini e Locatelli

(Foto by Ansa)

La matematica oggi ha premiato la Scozia che arriverà seconda nel gruppo F, quello dominato dalla già qualificata Danimarca. Battendo 2-0 la Moldavia gli Highlanders sono certi di andare agli spareggi. La grande delusione di questa pool è l’Austria, che aveva ben figurato a Euro 2020 ma non ha ripetuto quelle prestazioni. Questa sera si è «consolata» servendo un poker di reti (è finita 4-2) ad Israele. A segno anche il «bolognese» Arnautovic, su rigore. Nel girone dell’Italia si è giocato anche al Windsor Park di Belfast, dove l’Italia sarà impegnata lunedì prossimo, e l’Irlanda del Nord ha battuto la Lituania per 1-0 grazie ad un’autorete di Satkus.

Ecco la classifica gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 dopo le partite giocate venerdì 12 novembre:

Italia 15

Svizzera 15

Irlanda del Nord 8

Bulgaria 8

Lituania 3

E qui sotto le formazioni ufficiali della partita:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (79’ Calabria); Barella (68’ Cristante), Jorginho, Locatelli (58’ Tonali); Chiesa, Belotti (58’ Berardi), Insigne (79’ Raspadori). Ct. Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez (68’ Garcia); Freuler, Vargas (86’ Zeqiri), Zakaria; Steffen (68’ Imeri), Shaqiri (79’ Sow); Okafor (79’ Frei). Ct. Yakin

© RIPRODUZIONE RISERVATA