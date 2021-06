Italia-Svizzera 3-0, doppio Locatelli e Immobile: gli azzurri sono già agli ottavi

(Foto by Ansa)

Finisce 3-0 Italia-Svizzera all’Olimpico, seconda partita del gruppo A dell’Europeo per gli azzurri. Dopo il successo sulla Turchia, gli azzurri sono già sicuri della qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo. Le reti di Locatelli al 26’ e 52’ e di Immobile all’88’. Gli azzurri avevano segnato anche al 18’ con Chiellini, ma il Var aveva annullato per un fallo di mano. Chiellini è poi uscito poco dopo per Acerbi.

«La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima e lo sapevamo. Avremmo potuto segnare prima, ma abbiamo sofferto quando c’era da farlo. Abbiamo meritato perché pensavamo di voler vincere a tutti i costi». Così il ct Roberto Mancini, «a caldo» dai microfoni di RaiSport dopo Italia-Svizzera. «All’inizio eravamo un po’ in difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravissimi - aggiunge Mancini -, e non era semplice perché c’era anche un gran caldo. A un certo punto abbiamo cambiato sistema, con la difesa a tre per metterci più tranquilli e rifiatare». «Dedico questa vittoria a chi soffre e a tutti gli italiani», conclude.

Tutto secondo previsioni nella formazione dell’Italia. L’unica novità rispetto agli undici schierati dall’inizio contro la Turchia è Di Lorenzo esterno basso a destra, al posto dell’infortunato Florenzi: Mancini lo ha preferito a Toloi. Italia quindi in campo con Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne. L’altra novità è l’assenza in panchina di Marco Verratti. Il giocatore è recuperato ma il commissario tecnico Roberto Mancini ha preferito lasciargli ancora un margine di riposo.

